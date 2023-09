Inter, arriva un nuovo sponsor di grande prestigio

di Redazione, pubblicato il: 09/09/2023

(Inter) Con un comunicato ufficiale sul sito della società l’Inter annuncia un nuovo sponsor di grande rilievo internazionale.

“FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato una partnership con Enel che diventa Official Energy Partner dell’Inter. Grazie a questo accordo, Enel scende in campo con tutta la sua energia e mette a disposizione del Club nerazzurro e dei suoi tifosi i migliori servizi e soluzioni all’avanguardia per la transizione verso l’utilizzo di elettricità generata da fonti di energia rinnovabili.

La partnership unirà i due brand fino alla stagione 2025/26. L’accordo celebra la sinergia tra due marchi globalmente riconosciuti come leader dei rispettivi settori e che condividono la ricerca della continua innovazione. Enel sarà dunque presente allo stadio di San Siro. Il logo comparirà sui LED a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante i match casalinghi di campionato. Per vivere da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di Serie A, i clienti e gli stakeholder dell’azienda insieme alle proprie famiglie avranno inoltre accesso a pacchetti personalizzati messi a disposizione dal Club.”