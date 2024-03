Inter, il grande ex a sorpresa: “Pentito di essere andato alla Juventus”. Poi, gli elogi ai nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/03/2024

Inter, il grande ex pentito di essere andato alla Juventus. La squadra nerazzurra si sta preparando per la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid valida per l’accesso ai quarti di finale. Una sfida sicuramente complicatissima, visto che i nerazzurri saranno attesi da una squadra molto forte e da un ambiente insidioso.

Intanto, un grande ex dell’Inter come Joao Cancelo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, parlando del suo periodo nerazzurro e del pentimento di essere andato alla Juventus.

Ecco le parole di Cancelo: “Ho ricordi magnifici dell’Italia, in campo e fuori. So che i tifosi dell’Inter non hanno gradito il mio passaggio alla Juventus, e mi dispiace perché a Milano ho fatto tanti amici. A livello umano l’Italia è il Paese più simile al Portogallo che ho incontrato nel mio tour europeo, mi ha fatto veramente piacere passare da lì. Atletico-Inter? Mah, molto difficile. Due squadre simili nel modo di giocare, mi aspetto un partidazo molto fisico tra due grandi squadre. Non so, può succedere di tutto anche se l’Inter vince sempre e ha in mano lo scudetto. In questo momento è al top, seconda solo al Manchester City. Per me la squadra di Guardiola è la favorita per la vittoria, per rosa, forma di giocare e allenatore. È l’unica squadra che ha vinto 8 partite su 8, hanno tutto per fare il bis. Ma dopo il City oggi c’è l’Inter”.