Inter, il giudice sportivo punisce società e Dzeko. Ecco il motivo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/12/2022

Inter, arriva una sanzione per il club di Zhang e il giocatore Edin Dzeko.

il giudice sportivo si è pronunciato sui fatti risalenti al match contro la Juventus del sei novembre scorso. Durante il match, vinto dai bianconeri per 2 reti a zero, l’attaccante dell’Inter era stato filmato in quello che è stato definito dal giudice un “comportamento volgare verso i tifosi della squadra avversaria”. Per tanto il giocatore, a seguito di un patteggiamento, è stato punito con un’ammenda di 5000 euro. Non scatteranno ulteriori sanzioni disciplinari o squalifiche.

