Betis-Inter, c’è la decisione su Lukaku: chiaro il piano nerazzurro (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 16/12/2022

Betis-Inter, nerazzurri in partenza per Siviglia in vista dell’amichevole in programma domani alle ore 18:00 allo Stadio Benito Villamarin. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato importanti aggiornamenti sui possibili convocati è in particolare sulle condizioni di Romelu Lukaku.

Il belga, riporta il quotidiano, dovrebbe essere risparmiato e restare ad Appiano Gentile per proseguire il lavoro di recupero. Lo staff medico non vorrebbe rischiarlo e punta a una completa riatletizzazione prima di farlo scendere in campo.

Betis-Inter, il piano per Lukaku: Correa e D’Ambrosio ancora out

Il piano sarebbe quello di fargli riassaggiare gradualmente il campo nelle successive sue amichevoli contro Reggina e Sassuolo prima della ripartenza del campionato. Inzaghi punta ad averlo al meglio per la super sfida contro il Napoli del prossimo 4 gennaio.

Non partiranno per Siviglia, oltre ai reduci dal mondiale, anche D’Ambrosio, Correa e il giovane Zanotti. I due non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni e starebbero svolgendo un lavoro personalizzato.