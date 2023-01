Inter Empoli probabili formazioni, da Lukaku a Correa: novità in attacco

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 21/01/2023

Inter Empoli si avvicina. Le due squadre si affronteranno domani sera a San Siro in un match che vale tanto per i nerazzurri, vogliosi di continuare a vincere e provare ad avvicinarsi ulteriormente al Milan, rimanendo in scia del Napoli che ormai sembra lanciato verso il tricolore. Al momento parlare di sogno Scudetto è difficile, però arrivare secondi non è impossibile, soprattutto dopo la condanna fatta alla Juventus (qui l’articolo).

Intanto Simone Inzaghi è concentrato sul match di domani sera. Nella sua testa pochi dubbi di formazione. In attacco sembravano scontate le scelte e invece il tecnico potrebbe decidere di cambiare qualcosa.

Inter Empoli, chance per Correa: Lukaku solo a gara in corso

Le scelte di Inzaghi per questo match sono chiare. Classico 3-5-2 con Onana tra i pali. In difesa Skriniar con Acerbi e Bastoni. A centrocampo ancora fuori Brozovic che però dovrebbe rientrare in gruppo e dunque spazio a Barella-Calhanoglu e Mkhitaryan. Sugli esterni Dumfries e l’inamovibile Dimarco. Ma occhio a Darmian che potrebbe soffiare il posto all’olandese.

In attacco, fino a poche ore fa, Inzaghi sembrava pronto a dar spazio al duo Dzeko-Lautaro ma qualcosa è cambiato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico starebbe pensando di dare una chance a Correa dal primo minuto. L’argentino potrebbe giocare titolare al posto di uno tra Dzeko e Lautaro mentre Lukaku recuperato partirebbe dalla panchina. Per il belga dunque solo uno spezzone di gara. Nell’Empoli occhio al classico gol dell’ex con Satriano che scalpita.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Fazzini, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.