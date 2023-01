Inter, Skriniar verso il PSG? Dalla Francia: Galtier parla chiaro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 21/01/2023

Inter concentrata sul campionato. Lunedì sera andrà in scena la partita tra Inter e Empoli con i nerazzurri impegnati a vincere ancora dopo quanto fatto in Supercoppa contro il Milan. Mentre la squadra è concentrata sul campo, la dirigenza sta già lavorando al mercato, sia in entrata che in uscita.

Marotta e Ausilio stanno pensando a come rinforzare ulteriormente la rosa messa a disposizione di Simone Inzaghi, ma soprattutto monitorano con attenzione la situazione legata a Milan Skriniar (qui il possibile sostituto). Il centrale ex Sampdoria è sempre più lontano da Milano. I discorsi per il suo possibile rinnovo contrattuale sembrano essersi arenati o almeno, al momento le due parti non hanno trovato un accordo.

Inter, Skriniar verso la Francia? Il tecnico del PSG non ha dubbi

Skriniar sembra sempre più intenzionato a lasciare Milano e ad approdare in Francia. Il centrale potrebbe partire a gennaio portando nelle casse nerazzurre un introito monetario o lasciare il club a parametro zero a giugno. Ancora nulla è certo, eppure la sua permanenza in Italia sembra sempre più complessa. Ad aggiungere altra carne al fuoco ci ha pensato il tecnico del PSG Galtier.

L’allenatore francese ha parlato in conferenza stampa, andando a toccare anche temi di mercato e soprattutto facendo il nome di Skriniar: “Prima della finestra di mercato ho detto che ci sarebbero stati arrivi solo in caso di partenze. Per quel che riguarda Skriniar ho visto le informazioni che sono uscite ma non posso dire se verrà in questa sessione o la prossima estate. Non posso dirvelo. La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori e devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno”. Parole che sembrano lasciare pochi dubbi, il centrale è sempre più indirizzato a lasciare Milano, resta da capire quando.