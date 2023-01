Mercato Inter, Marotta punta due giocatori di serie per il dopo Skriniar

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 21/01/2023

Mercato Inter; i nerazzurri pensano già al sostituto di Milan Skriniar. La situazione legata al futuro del difensore comincia ad avere delle ripercussioni sul mercato nerazzurro. La scorsa estate fino all’ultimo minuto il futuro di Skriniar è stato in bilico. Tra i tanti club in corsa per l’acquisto del centrale nerazzurro c’era e c’è il PSG che ha spesso provato a portare il centrale a Parigi, senza riuscire a convincere l’Inter a lasciarlo partire.

Adesso però la situazione sembra essersi scaldata. Il contratto di Skriniar con l’Inter è in scadenza nel 2023 e il rinnovo sembra sempre più lontano con le due parti che non riescono a trovare un accordo. Si apre dunque la possibilità che il PSG torni alla carica per questo Marotta e Ausilio stanno cercando già il possibile sostituto.

Mercato Inter, due nomi per il sostituto di Skriniar

In cima alla lista dei desideri dei nerazzurri c’è Perr Schuurs, centrale difensivo del Torino. Il difensore è il sostituto ideale di Skriniar, non tanto a livello di caratteristiche quanto per costi ed età. Come riportato dal Corriere dello Sport il difensore olandese, acquistato per 11 milioni la scorsa estate, adesso vale circa 25 milioni.

Cifra elevata per le casse nerazzurre che però potrebbero giocare la carta Lazaro. L’esterno di proprietà dell’Inter potrebbe permettere di abbassare la valutazione di Schuurs. Intanto oltre al difensore del Torino è spuntato il nome di Becao dell’Udinese che potrebbe non rinnovare con i bianconeri. L’Inter si guarda intorno, tutto dipenderà da Skriniar (qui tutti gli approfondimenti).