Juventus, che stangata! La Corte d’Appello Federale da 15 punti di penalizzazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/01/2023

Juventus, la Corte d’Appello Federale da 15 punti di penalizzazione alla società bianconera. Nella giornata di oggi, si è avuto il procedimento nei confronti della squadra bianconera in virtù di quanto accaduto nelle ultime settimane e nella stessa giornata è arrivato il primo verdetto. La Corte d’Appello Federale ha annunciato una penalizzazione in classifica con effetto immediato di 15 punti per la Juventus. Una vera e propria stangata, visto che il Pm, aveva chiesto meno, ovvero 8 punti di penalizzazione.

Dunque, la Juventus, scende in classifica da 37 a 22 punti in classifica. Gli altri club che erano stati coinvolti dalle carte del procedimento Prisma, invece, sono stati prosciolti.