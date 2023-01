Inter, che Fabbian! Il canterano trascina la Reggina e i nerazzurri gongolano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/01/2023

Inter, Giovanni Fabbian ancora in evidenza con la maglia della Reggina. Giornata di Serie B, quest’oggi. Giornata di campionato in cui la Reggina era impegnata sul proprio campo contro la Ternana. Una partita complicata, vinta dagli amaranto per 2-1. Ma ciò che è da sottolineare è che la vittoria è stata ottenuta grazie alla doppietta del canterano nerazzurro, in prestito secco alla Reggina, Giovanni Fabbian.

Il centrocampista di proprietà dell’Inter, è stato autore dell’ennesima grande prestazione in campo ed è arrivato a ben 7 gol in campionato, divenendo il capocannoniere della squadra calabrese. L’Inter osserva i miglioramenti del giovane classe 2003 e gongola. In viale della Liberazione sanno bene di avere un gioiello tra le mani e vogliono riflettere ben sul suo futuro.

Tra le ipotesi c’è sia quella di una eventuale partenza (si è parlato di lui come parziale contropartita tecnica per arrivare al difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini), di un nuovo prestito, per poter prendere confidenza con la Serie A, o di una definitiva permanenza in nerazzurro visto che Gagliardini lascerà Milano a parametro zero.