Skriniar-Inter, tensione con la società. E occhio alla situazione Dumfries

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/01/2023

Skriniar-Inter, dopo il rifiuto del rinnovo, situazione tesa con la società. Come già da un paio di giorni si è appreso dai vari organi di stampa, Milan Skriniar ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto dalla dirigenza e lascerà la squadra nerazzurra a gennaio o a giugno. Una situazione che, dopo la vittoria della Supercoppa, lascia l’amaro in bocca ai tifosi che avevano sempre indicato lo slovacco come il futuro capitano della squadra.

Così non sarà e, specie dopo le parole di oggi in conferenza stampa di Galtier, il giocatore si legherà con ogni probabilità al Paris Saint Germain. Ma la situazione di Skriniar con il club nerazzurro, adesso, non è più idilliaca. E occhio alle voci di mercato su un altro big.

Skriniar-Inter, lo slovacco rifiuta il rinnovo di contratto: rapporti tesi. E occhio alla situazione Dumfries

Dunque, tra gennaio e giugno, Skriniar non sarà più un giocatore nerazzurro. Un ragazzo amato dai tifosi interisti, ma che, lecitamente, ha deciso di prendere un’altra strada per il suo futuro. Questione di ingaggio maggiore, certo. Ma anche di ambizioni personali che, in nerazzurro, Skriniar, difficilmente può avere. Intanto, però, secondo quanto riportato in diretta per SOS Fanta, Fabrizio Romano, la situazione tra l’Inter e Skriniar è molto tesa.

Questo perchè la società, oltre al rifiuto della proposta di rinnovo, non ha ancora avuto comunicazioni in merito al futuro passaggio del giocatore ad un’altra squadra. Ecco perchè i rapporti sembrano stare precipitando. Ma Skriniar non è l’unica situazione da monitorare in casa Inter. Infatti, sempre a gennaio, le cose potrebbero cambiare anche per Dumfries, il cui futuro potrebbe essere lontano da Milano in direzione Premier League.