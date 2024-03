Inter, Dimarco mette in guardia i compagni sull’Atletico Madrid. Poi, un desiderio sulla Champions

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/03/2024

Inter, Dimarco parla in conferenza. Domani è il giorno della sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid. Una partita che potrebbe consentire alla squadra nerazzurra di accedere ai quarti di finale di Champions League. Ma contro, i colchoneros, sono un ostacolo molto alto da superare, nonostante il vantaggio dell’andata. Gli spagnoli, in casa, sono un vero e proprio incubo per le avversarie e l’ambiente che ci sarà domani sera sarà ai limiti del proibitivo.

Intanto, presente insieme a Simone Inzaghi in conferenza stampa, l’esterno nerazzurro, Federico Dimarco, ha parlato della partita e di tanti altri aspetti. Ecco le parole di Dimarco.

Sull’Atletico Madrid: “Sappiamo la forza dell’Atletico Madrid, è una squadra forte. Conosciamo la sua storia, andremo in campo per fare la nostra partita come fatto all’andata. Sappiamo che sono forti soprattutto in casa, spingono tanto. Per noi sarà come per loro a San Siro all’andata”.

Sulla partita: “Difficile come tutte quelle di Champions, qui conta pochissimo questo minimo vantaggio. Non bisogna sbagliare l’approccio”.

Sul momento personale e della squadra: “Sono contentissimo per me, ma soprattutto per la squadra. Spero di bloccarmi anche in Champions League”.

Sulle difficoltà della partita: “Se affronti le partite con la stessa mentalità con cui giochi in casa, cambia poco. In Champions sono tutte così”.

Sui vantaggi del dominio in campionato: “La voglia di arrivare fino in fondo c’è. Il campionato rimane un altro discorso, qui in Champions League è un altro discorso”.