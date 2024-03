Inter, Di Marzio fa il prezzo di Thuram

di Redazione, pubblicato il: 06/03/2024

(Inter) Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Thuram visto il suo ottimo rientro con il Genoa dopo l’assenza legata al guaio muscolare che lo aveva fermato nel corso del match di Champions con l’Atletico Madrid.

L’attaccante francese come si ricorderà è arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero, oggi il suo valore sul mercato potrebbe regalare all’Inter una plusvalenza faraonica. Discorso puramente ipotetico visto nessuno ha intenzione di privarsi di lui.

“Fare un prezzo di Thuram oggi non è corretto, però se dovessi andare sul mercato a trovare un attaccante forte come lui che sa abbinare la capacità di segnare al fatto di essere un ottimo partner d’attacco, in Premier League ti chiedono 60-70 milioni.”