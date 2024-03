Inter, Inzaghi nel mirino del Liverpool, il mister ha già deciso

di Redazione, pubblicato il: 06/03/2024

La Gazzetta dello Sport celebra il momento magico che sta vivendo l’Inter e soprattutto Inzaghi, dopo le polemiche degli anni scorsi.

“Oggi Inzaghi è un top coach. Ci sono i top player e poi ci sono gli allenatori che aggiungono. Simone ha aggiunto e questa cosa l’hanno colta in tanti. In Inghilterra, ad esempio, è più di un sussurro il fatto che sia finito nella lista degli allenatori messi nel mirino per il dopo Klopp a Liverpool. È la logica del mercato, lo sa anche Inzaghi e la cosa mica gli dispiace. Ma lui a Milano sta bene e non è un modo di dire, sia per motivi familiari sia per ambizioni sportive…

“Questo lo sanno anche i dirigenti, che non vedono problemi intorno a un rinnovo di contratto oltre la scadenza 2025. Non è questo il tempo, si andrà – come accaduto in passato – a fine stagione nell’interesse di tutti, anche dello stesso allenatore. L’idea è quella di proporre a Simone un rinnovo fino al 2026, magari con opzione fino al 2027, con immaginabile sensibile ritocco rispetto ai 5,5 milioni di euro di stipendio attuali.”