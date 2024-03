Inter-Bologna, tanti cambi per Inzaghi in vista dell’Atletico Madrid: due giocatori sicuri titolari

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/03/2024

Inter-Bologna, tanti cambi in vista per Simone Inzaghi. La vittoria ottenuta in casa contro il Genoa, ha permesso alla squadra nerazzurra di allungare ulteriormente il distacco dalla seconda in classifica. I nerazzurri, adesso, si trovano a più quindici sulla Juventus e hanno già fatto partire il countdown per il tricolore. Ma la cosa non è ancora fatta e le prossime saranno delle sfide parecchio complicate.

A iniziare da quella di sabato contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta rappresenta una vera e propria bestia nera per gli uomini di Inzaghi e, anche in questa stagione, lo hanno dimostrato. Infatti, la doppia rimonta subita in campionato e in Coppa Italia, ha permesso ai rossoblù di poter agguantare il pareggio a San Siro e di eliminare i nerazzurri dalla competizione in cui erano campioni in carica. Servirà dunque la scelta degli uomini migliori e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

A tal proposito, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro, farà parecchi cambi anche in vista della sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid in Champions League. In porta dovrebbe esserci il solito Sommer. Pavard dovrebbe riposare, con Bisseck che prenderebbe il suo posto e Acerbi e Bastoni a completare il reparto. In mezzo, dovrebbe toccare ancora a Dumfries, con Asllani e Carlos Augusto. Calhanoglu dovrebbe giocare uno spezzone in vista della sfida di mercoledì. Uno tra Barella e Mkhitaryan dovrebbe riposare, ma tutto dipenderà da Frattesi, alle prese ancora con un piccolo fastidio. L’armeno, tra l’altro, è diffidato e rischia di saltare la partita contro il Napoli. Diffidato come Lautaro Martinez, che dovrebbe partire titolare con al suo fianco Marcus Thuram.