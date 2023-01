Inter, col Verona solo uno fra Barella e Calhanoglu. Ecco chi è in pole

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 12/01/2023

Inter, testa al Verona. In un momento decisivo della stagione in cui i nerazzurri si giocheranno presto anche un trofeo (settimana prossima la Supercoppa italiana contro il Milan), non mancano i grattacapi per il tecnico Simone Inzaghi.

Colpa di qualche condizione fisica approssimativa e della necessità di non rischiare nulla per evitare guai più seri. Negli scorsi giorni hanno destato curiosità gli stop occorsi a Barella e Calhanoglu. Due leader del centrocampo nerazzurro hanno creato apprensione. Ma come stanno? Dal sito de La Gazzetta dello Sport, le ultime sul loro recupero.

Inter, da Barella a Calhanoglu: cosa filtra dall’infermeria

Non problemi seri quelli che hanno riguardato il centrocampista italiano e il fantasista turco. Certo è che la prospettiva di non rischiarli in vista della Supercoppa contro il Milan è assolutamente reale.

C’è, però, un calciatore più avanti in vista del Verona. Contro gli scaligeri, Inzaghi avrà gli uomini contati e dovrà necessariamente provare a recuperare almeno uno dei suoi titolarissimi. E’ Calhanoglu ad avere in questo momento più chance. L’ex Milan è ritenuto fondamentale in un momento in cui il reparto nevralgico del campo è ai minimi storici. Da Gagliardini ad Asllani, non sono arrivate del resto indicazioni confortanti dalle seconde linee nel corso del match di Coppa Italia contro il Parma, vinto solo ai supplementari grazie ad un gol di Acerbi.