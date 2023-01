Lukaku, il Verona, la Supercoppa. Deciso quando tornerà Big Rom

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 12/01/2023

Lukaku sta meglio e può tornare. La buona notizia riguarda Big Rom che, dopo uno stop legato ad una infiammazione al ginocchio sinistro, vuol sprintare. Deve dimostrare tanto, il belga, dopo una prima parte di stagione decisamente complicata. Aveva provocato allarmi l’acciacco fisico, ma già oggi – si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport – Lukaku riprenderà la sua marcia, tornando a lavorare sul campo.

Resta ora da capire quando l’ex Manchester United sarà davvero disponibile. La strategia è chiara: il vero obiettivo è averlo pronto per la Supercoppa italiana in programma settimana prossima contro il Milan. In mezzo c’è però anche il Verona: un’altra gara da vincere, per non creare pericolosi ritardi in campionato, in una corsa Champions ancora agguerrita, resa incerta dal mezzo passo falso di Monza, e sicuramente competitiva.

Lukaku col Verona? Complicato. Il vero obiettivo è un altro

Come si apprende dalla fonte, Lukaku col Verona potrebbe essere anche disponibile. Ma l’Inter non vuole correre alcun rischio, e non vorrebbe forzare un rientro che potrebbe poi inficiare, in caso di ricaduta, sulla disponibilità del centravanti belga contro il Milan.

Ecco perché ad oggi lo scenario più probabile è che Lukaku si alleni forte in vista del derby. Una strategia assai prudente, ma meditata, visti i precedenti. Troppo importante l’incontro contro i cugini rossoneri. Un trofeo da alzare, magari con una zampata di Lukaku, oggi lontano parente dello straordinario bomber ammirato ai tempi di Antonio Conte e dell’ultimo Scudetto.