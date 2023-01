Inter, rivoluzione in difesa: quattro in bilico. I nomi nel mirino (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 12/01/2023

Inter, la prossima stagione ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo nerazzurro. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolineando che ben quattro elementi potrebbero salutare a fine stagione.

I contratti in scadenza di Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio più la fine del prestito di Acerbi obbligano la dirigenza interista a cercare nuovi rinforzi per non farsi trovare impreparata in caso di addii.

Inter, Scalvini in cima alla lista: nel mirino anche Shuurs e Becao

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Il classe 2003 si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione e il suo valore avrebbe già raggiunto i 35-40 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altre big tra cui Manchester City e Juventus. Il piano dei nerazzurri sarebbe quello di inserire il cartellino del giovane Fabbian che sta brillando alla Reggina per abbassare l’esborso economico.

Nel mirino anche Shuurs del Torino. L’olandese ha un valore di 20-25 milioni di euro ma i nerazzurri sarebbero pronti a giocarsi la carta Lazaro. Ogni discorso è però rimandato tra qualche mese in quanto l’austriaco è attualmente infortunato. Occhi puntati anche su Rodrigo Becao dell’Udinese che avrebbe messo in standby la trattativa per il rinnovo con i bianconeri per andare a giocare in una big. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e bisognerà fare i conti anche con la concorrenza del Napoli.