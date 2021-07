Mercato Inter, Telles accetterebbe il ritorno a Milano volentieri: il punto

Con la fascia destra che l'anno prossimo potrebbe essere occupata da Hector Bellerin in sostituzione ad Achraf Hakimi (l'Arsenal vorrebbe cedere lo spagnolo solo in prestito con obbligo di riscatto), per la fascia sinistra la dirigenza dell'Inter sta valutando una vecchia conoscenza del club.

Si tratta di Alex Telles, giocatore che ha già vestito la maglia nerazzurra sotto la guida di Roberto Mancini nel 2015/2016 e con la quale ha disputato 43 partite. Il giocatore secondo la redazione di Sky Sport farebbe ritorno a Milano molto volentieri.

Durante l'esperienza al Manchester United il giocatore non ha brillato particolarmente, ma nonostante ciò su di lui oltre l'Inter ci sarebbe anche la Roma di Josè Mourinho. L'intenzione del club di Via della Liberazione sarebbe quella di ingaggiare il giocatore in prestito per poi negoziare con i Red Devils nell'estate 2022.