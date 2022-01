Mercato Inter, stasera Milinkovic-Savic e Luiz Felipe osservati speciali

Per il mercato in entrata, l'Inter continua a guardare in casa Lazio.

I nerazzurri hanno voglia di mantenere la scia di successi avviata con la conquista del diciannovesimo scudetto costruendo un progetto solido senza però esagerare con gli investimenti. E' così dunque, che gli 007 interisti sono pronti ad addentrarsi per l'ennesima volta nel mercato dei calciatori che si svincolano per poi ingaggiarli a parametro zero. Sotto questo punto di vista, a piacere parecchio è Luiz Felipe, difensore attualmente di proprietà della Lazio che però ha un contratto in scadenza al 30 giugno che con ogni probabilità non rinnoverà.

Il brasiliano con Simone Inzaghi ha un ottimo rapporto, i due si sentono spesso al telefono e questo "feeling" potrebbe essere il fattore decisivo per spingere il club di Via della Liberazione ad intavolare una trattativa con l'entourage del classe 1997. In ogni caso, questa sera Luiz Felipe avrà l'opportunità di mettersi in mostra in quello che potrebbe essere il suo futuro stadio.

L'altro calciatore che quest'oggi potrà nuovamente dimostrare di poter far parte di un top club (e a prova di ciò ci sono i numerosi siglati proprio contro l'Inter), è Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è un pallino dell'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta da quando quest'ultimo lavorava ancora per la Juventus. Una stima che dura da anni che però non si è potuta trasformare in altro per via delle richieste elevate per il cartellino che ha sempre effettuato il patron laziale Claudio Lotito. L'operato del classe 1995 questa stagione è di grande livello, motivo per cui il n°1 capitolino potrà ancora richiedere cifre elevate per liberarlo ma che non spaventerebbe affatto i vertici del club interista. Il motivo sarebbe legato alla possibilità di inserire nell'affare qualche contropartita tecnica che abbasserebbe la parte cash.