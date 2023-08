Mercato Inter, respinta la prima offerta nerazzurra, si tratta

di Redazione, pubblicato il: 01/08/2023

(Mercato Inter) Almeno adesso un dato è certo: l’Inter ha scelto l’attaccante su cui puntare per sostituire Lukaku. L’offerta presentata al West Ham per Scamacca a titolo definitivo spazza via tutte le altre ipotesi ventilate, Morata, Balogun, Beto. A stretto giro di posta è arrivata anche la risposta degli Hammers, a 20/22 milioni più bonus non se ne fa di niente, la valutazione resta intorno ai 30. La Roma si era spinta più avanti, la sua offerta di prestito più obbligo di riscatto portava a circa 27 milioni in totale ma condizionata alla qualificazione dei giallorossi in Champions. L’Inter da questo punto di vista non pone condizioni. Nei prossimi giorni si attende il rilancio nerazzurro per chiudere uno dei due tasselli mancanti alla rosa della prossima stagione insieme al portiere.