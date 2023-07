Inter, manca un attaccante: il giornalista fa una rivelazione sui piani della dirigenza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/07/2023

Inter, si cerca ancora un attaccante per completare la rosa. In questi giorni, per quanto riguarda il mercato dell’Inter, si stanno avanzando tanti nomi per il reparto avanzato. Da Balogun a Scamacca, fino ad arrivare a Morata, Beto e Taremi, sono tanti i profili sondati dalla dirigenza interista. Tutto questo, dopo quanto accaduto con Romelu Lukaku che, in gran segreto, ha deciso di trattare con la Juventus e promettersi ai bianconeri.

Proprio di questa sliding doors ha parlato il giornalista di Libero, vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, il quale, attraverso il suo profilo Twitter, non ha mancato di lanciare anche una frecciata all’attaccante belga, facendo presente la situazione in cui si trova la dirigenza interista.

Ecco il tweet di Biasin: “Il fatto che ogni giorno il borsino degli attaccanti dell’Inter contempli nuovi possibili incastri significa soprattutto una cosa: i nerazzurri per l’attacco avevano in mente un chiaro piano-mercato, l’“acrobazia” di Lukaku lo ha decisamente complicato”.

Insomma, sembra che ancora ci vorrà del tempo per trovare una soluzione per il nuovo centravanti nerazzurro. Di sicuro il compito di Marotta e Ausilio non è semplice, ma Inzaghi ha bisogno di un giocatore che possa garantire una buona presenza in zona gol.