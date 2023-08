di Redazione, pubblicato il: 01/08/2023

L’Inter scende in campo alle 12,00 a Tokio contro il PSG nell’ultimo match della tourneè giapponese.

Sarà possibile seguire la partita in diretta su Dazn e su Sky, canale 251 e Sport calcio.

Dopo il pareggio con l’Al Nassr di Brozovic oggi l’occasione per alzare l’asticella dell’impegno in vista della prima di campionato con il Monza.

Per il nuovo PSG di Luis Enrique Potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere in campo Neymar dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di calcio da febbraio. Certa invece la presenza di Skriniar. Lo slovacco incrocerà sulla sua strada Lautaro, sarà interessante cogliere ogni particolare del duello tra chi doveva diventare il trascinatore dei nerazzurri ma ha preferito i soldi francesi e chi invece lo sta diventando a tutti gli effetti.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con Stankovic in porta, Bastoni, Acerbi e Darmian a comporre il terzetto difensivo. Dimarco e Cuadrado dovrebbero correre sulle corsie esterne, Barella, Frattesi e Calhanoglu a centrocampo, Lautaro e Thuram la coppia offensiva.