Mercato Inter, occhio a due ipotesi inaspettate per gennaio. Ma ad una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/12/2023

Mercato Inter, occhio a due piste inaspettate per gennaio. La squadra nerazzurra, dopo la vittoria fondamentale ottenuta contro il Napoli, si è rimessa nuovamente al lavoro per preparare al meglio la difficilissima partita di campionato contro l’Udinese di Cioffi. I friulani, dopo il cambio in panchina, sembra aver trovato nuova linfa ed è per questo che servirà la massima attenzione e la massima cura ai dettagli per fronteggiarli.

Intanto, in viale della Liberazione, si pensa anche a trovare i profili più adatti per la rosa di Inzaghi fin da gennaio, dove il motto di Marotta e Ausilio è quello di cercare opportunità. E in tal senso, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, ci sono due ipotesi che si stanno facendo avanti con insistenza.

Si tratta di Medhi Taremi e Tiago Djalò. I due giocatori, ad avviso del sito, sarebbero già stati bloccati a parametro zero in vista di giugno da parte della società nerazzurra. Ma la situazione potrebbe cambiare. Infatti, ci sono sirene provenienti dall’Arabia Saudita per quanto riguarda Alexis Sanchez. In caso di sua partenza, ecco che si potrebbe anticipare l’acquisto dell’attaccante iraniano.

Ma non solo. Infatti, nel caso in cui Bisseck andasse via in prestito per trovare un maggiore minutaggio, allora in quel caso si potrebbe anticipare anche l’arrivo del difensore portoghese. Ipotesi e suggestioni di mercato. Ma l’impressione è che i due giocatori, o a gennaio o in estate, saranno nerazzurri.