Inter, dopo l’allenamento Inzaghi “minaccia” i suoi giocatori

06/12/2023

(Inter) Se ci fosse bisogno di un flash per spiegare il clima di distensione che regna nell’Inter in questo periodo valga per tutti quanto successo ieri. Matteo Barzaghi di Sky Sport è stato testimone del siparietto. All’uscita dall’allenamento pomeridiano Simone Inzaghi era atteso dai tifosi presenti all’esterno della Pinetina. Il mister si è fermato con loro per autografi e selfie ed ha scambiato qualche battuta. Su richiesta dei tifosi ha “minacciato” i giocatori usciti prima di lui che non si fossero fermati a fare altrettanto con i fans. Un segnale evidente della serenità che regna nel gruppo.