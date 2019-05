Mercato Inter: non solo Chiesa e Lukaku, novità dal Portogallo

Nel corso delle trasmissioni serali, la giornalista portoghese Claudia Garcia, in collegamento con Rai Sport, ha parlato dell’attenzione dell’Inter su un paio di giocatori portoghesi. Il primo sarebbe Bruno Fernandes dello Sporting CP, già conosciuto in Italia con le maglie di Samp e Udinese, ”un giocatore che era in trattativa avanzata col Manchester City. Per questioni di fair play finanziario il Manchester City non può avanzare subito, molti club si stanno muovendo e mi assicurano dal Portogallo che l’Inter ha richiesto informazioni.

In secondo luogo lo staff di mercato nerazzurro starebbe valutando un nome completamente nuovo, il terzino destro del Benfica Joao Ferreira. "Non è un nome molto conosciuto ma è il nuovo Joao Cancelo, il Barcellona si è interessato a lui e anche l’Inter è molto forte".