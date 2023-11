Mercato Inter, mega offerta araba Mkhitaryan , c’è già il piano B

di Redazione, pubblicato il: 16/11/2023

(Mercato Inter) Henrikh Mkhitaryan sta continuando a sciorinare prestazioni maiuscole nonostante le 36 primavere. Per questo l’Inter sta seriamente pensando di prolungare il suo contratto che andrà in scadenza il prossimo giugno. Nel frattempo però arrivano indiscrezioni di una mega offerta dall’Arabia Saudita per l’armeno. 15 milioni a stagione sono una cifra che potrebbe diventare irrinunciabile per un giocatore in vista dell’ultimo contratto importante della sua carriera. Atteso a breve un incontro con l’agente di Mkhitaryan per chiarire il prosieguo del rapporto.

Per questo la squadra di mercato nerazzurra sta seguendo da vicino l’evolversi del rapporto di Piotr Zielinski in casa partenopea. Il centrocampista polacco, anche lui in scadenza di contratto, sta trattando il rinnovo con il presidente De Laurentiis ormai da diversi mesi senza arrivare alla firma. La sua volontà sarebbe quella di restare in Italia ma diversi club della Premier si sono già fatti avanti. L’Inter può venire incontro alle richieste economiche di Zielinski, decisivi saranno anche i buoni rapporti tra i due club.