Inter, Bastoni lascia la nazionale. Ecco le condizioni del difensore

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/11/2023

Inter, brutte notizie dal ritiro della nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Alessandro Bastoni ieri aveva sentito un fastidio al polpaccio che lo ha costretto ad abbandonare l’allenamento. Nella giornata di oggi il difensore nerazzurro si è sottoposto a esami clinici da parte dello staff della nazionale, che hanno confermato il risentimento muscolare al polpaccio destro.

Inter, out Bastoni. Il difensore lascia la nazionale. Fuori per la Juventus



il giocatore, che lascia dunque il ritiro azzurro per far rientro a Milano, sarà sottoposto a nuovi accertamenti da parte dello staff nerazzurro. Al momento appare impossibile un suor recupero in vista del match Juventus Inter in programma il 26 novembre.