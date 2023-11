Inter, l’agente spezza il sogno, il ritorno è impossibile

di Redazione, pubblicato il: 16/11/2023

(Inter) Oltre ad un possibile futuro di Lautaro nerazzurro a vita, Alejandro Camano ha parlato anche di Achraf Hakimi a TV Play.it. Il laterale marocchino ceduto due anni fa al PSG ha lasciato grandi rimpianti tra i tifosi nerazzurri. Periodicamente circolano voci di un suo possibile ritorno a Milano, evento impossibile per il suo rappresentante..

“Io credo che Hakimi abbia fatto felici in tanti all’Inter, ma credo che sia una storia conclusa. Nel futuro non saprei, il PSG sta parlando della possibilità di proseguire per molto tempo”