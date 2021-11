Mercato Inter, Marotta su un centrocampista a sorpresa: la situazione

Mercato Inter: Beppe Marotta mette gli occhi su Antonin Barak del Verona.

Il centrocampista ceco che sta facendo molto bene con la squadra di Igor Tudor e anche ieri ha sfornato un assist per il gol di Simeone nella partita contro il Napoli, potrebbe essere uno dei nomi papabili per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, soprattutto per dare una valida alternativa ad Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezz’ala sinistra nel centrocampo dell’Inter. Un interesse concreto, secondo quanto riportato da parte del sito SerieBNews.com, a fronte di una richiesta da parte del Verona pari a 20 milioni di euro.

Una cifra considerata decisamente troppo alta da parte dell’Inter che avrebbe intenzione, però, di abbassare la parte cash aggiungendo magari le contropartite di due giovani molto interessanti. Si tratta di Samuele Mulattieri, oggi in prestito al Crotone e capocannoniere della Serie B con 6 reti all’attivo, e di Lorenzo Pirola, in forza al Monza e che sta avendo continuità da qualche giornata a questa parte. Vedremo se la società veneta accetterà la proposta della dirigenza nerazzurra.

Ma da viale della Liberazione non si sta a guardare solo il nome di Barak e, già in vista del mercato di gennaio, ci sono anche i primi nomi per la metà campo. Il primo è quello del cagliaritano Nahitan Nandez, già vicinissimo la scorsa estate, anche se poi la trattativa è sfumata – leggi qui le notizie sull’uruguayano – e quello di Gonzalo Villar che è stato messo ai margini da parte di Josè Mourinho – leggi qui le ultime sullo spagnolo.