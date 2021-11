Mercato Inter, ritorno di fiamma per Nandez ma occhio alla concorrenza

Mercato Inter, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica per Naithan Nandez dopo averlo corteggiato a lungo in estate.

Nonostante le dichiarazioni di Beppe Marotta (potete leggere qui le sue parole), l’Inter potrebbe intervenire sul mercato già a gennaio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’amministratore delegato nerazzurro starebbe monitorando con attenzione alcuni giocatori in cerca dell’occasione giusta. Tra questi ci sarebbe anche Naithan Nandez. L’uruguaiano sta vivendo un periodo complicato al Cagliari e come da accordi presi con Tommaso Giulini potrebbe partire già a gennaio nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta che soddisfi entrambe le parti.

I nerazzurri non sarebbero pienamente soddisfatti dal rendimento di Denzel Dumfries e si starebbero guardando intorno per trovare l'alternativa a Marcelo Brozovic a centrocampo, con il quale ci sarebbe ancora distanza per il nuovo contratto (qui il punto sulla questione rinnovo). Nandez sarebbe ritenuto il profilo ideale per risolvere la situazione per via della sua duttilità che gli permette di ricoprire più ruoli. Prima però bisognerà fare i conti con il club sardo, che lo valuterebbe 25/30 milioni di euro.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Napoli dell’ex Luciano Spalletti, in attesa soltanto di un’apertura del Cagliari alla cessione. I nerazzurri a causa della delicata situazione economica-societaria non potrebbero permettersi di fare grossi investimenti, ma non è da escludere che il colpo venga finanziato dalla cessione di alcuni esubire o che Beppe Marotta riesca a trovare una formula che possa convincere il Cagliari. Ogni discorso è rimandato a gennaio, Nandez continua a restare nell’orbita nerazzurra.