Inter news, rinnovo Brozovic: novità in arrivo! Il punto

Inter news, quella relativa al rinnovo di Marcelo Brozovic è una delle questioni più spinose, in questo momento, in casa nerazzurra.

La società ha deciso di blindare i suoi uomini migliori, e nelle scorse settimane sono arrivati gli annunci relativi ai prolungamenti dei contratti di Nicolò barella e Lautaro Martinez. I due giocatori, tra gli uomini simbolo dello scudetto conquistato nella scorsa stagione, hanno deciso di legarsi all'Inter fino al 2026. Ora si sta cercando di intavolare una trattativa per provare a blindare anche il croato, ma la situazione appare più complicata. Il giocatore infatti, tramite il suo entourage, ha fatto sapere di voler arrivare a percepire, con il nuovo contratto, una cifra che si aggira sui 7 milioni di euro.

La società invece, nell'ottica della politica di contenimento di costi che si sta adottando a partire da quest'estate,non vorrebbe andare oltre i 5,5 milioni. Ecco allora, come riporta Tuttosport, che il punto di incontro potrebbe essere trovato sui 6/6,5 milioni di euro. Le parti comunque, e questa è la novità più importante, hanno programmato un incontro per la prossima settimana. L'intenzione è quella di approfittare della pausa per le nazionali per vedersi ed iniziare ad intavolare la trattativa. Intanto restano sempre alla finestra diversi top club, che sarebbero pronti a sfruttare l'occasione di mettere sotto contratto Brozovic a parametro zero. In particolare il PSG di Leonardo, il Newcastle e il Toettenham di Conte seguono l'evolversi della vicenda.