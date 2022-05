Mercato Inter, idea nuova per il vice Brozovic: può arrivare a zero (cm.com)

Mercato Inter, nerazzurri a caccia di rinforzi in mezzo al campo per la prossima stagione.

A fine stagione, infatti, potrebbero salutare Matias Vecino e Arturo Vidal e per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio si starebbero da tempo guardando intorno, specialmente sui parametri zero. Dopo aver già preso Andrè Onana e messo nel mirino Paulo Dybala, anche il rinforzo in mediana potrebbe arrivare a costo zero. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra ci sarebbe anche quello di Florian Grillitsch dell’Hoffeinheim. L’austriaco classe 1995 è in scadenza di contratto con il club tedesco ed ha già deciso di non rinnovarlo e sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione. Centrocampista duttile dotato di un’ottima visione di gioco che gioca prevalentemente sulla mediana ma è in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e all’occorrenza anche il centrale difensivo. Grillitsch potrebbe dunque rappresentare l’alternativa a Marcelo Brozovic in cabina di regia.

Per quel ruolo i nerazzurri starebbero seguendo anche due giovani che sono esplosi in questa stagione come Kristjan Asllani dell’Empoli e Morten Hjulmand del Lecce ma bisognerà sborsare parecchi milioni per acquistarli. Per questo motivo la dirigenza interista starebbe tenendo in seria considerazione l’acquisto dell’austriaco a zero.