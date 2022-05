Mercato Inter, Di Marzio: "Una squadra in vantaggio per Paredes"

Mercato Inter, Di Marzio dice tutto sul futuro di Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino potrebbe essere uno dei possibili partenti in casa Paris Saint Germain in vista della sessione estiva di calciomercato e tante squadra potrebbero cogliere questa occasione molto allettante. Nelle ultime settimane si era fatto anche il nome dell'Inter che si sarebbe interessata a lui per dare una valida alternativa a Marcelo Brozovic che, da oramai tante stagione, non ha un alter ego all'altezza che possa farlo rifiatare e farlo arrivare al meglio nei momenti decisivi della stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il sito di scommesse William Hill, il giocatore, come detto, potrebbe essere uno dei sacrificabili della squadra francese, visto che nel suo ruolo Pochettino gli preferisce il centrocampista italiano, Marco Verratti. La scadenza del contratto del giocatore al 30 giugno del 2023, potrebbe fare in modo che si possa arrivare a lui con uno sconto. Ma per quanto rigurda la Serie A, la squadra in vantaggio non è l'Inter, bensì la Juventus che vorrebbe acquistarlo una volta dato l'addio ad Arthur.

Vedremo se l'Inter, con Beppe Marotta e Piero Ausilio, si concentrerà su di lui o preferirà andare su altri obiettivi più facili da concretizzare e maggiormente futuribili per quanto riguarda l'età. Di sicuro, in quella zona di campo, come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi, la società interverrà e acquisterà un giocatore, che sarà Paredes o qualcun'altro, si vedrà, anche se per il momento è presto per affrontare questo tipo di discorso, anche se i primi nomi iniziano a circolare.