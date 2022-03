Mercato Inter, cinque nomi sono stati messi in uscita a giugno

Mercato Inter, cinque nomi sono stati messi in uscita.

La società nerazzurra sta iniziando a programmare il futuro per quanto riguarda la squadra della prossima stagione, ma per farlo, come accaduto nella scorsa stagione, è necessario che ci siano delle cessioni che possano, poi, finanziare le eventuali entrate. Proprio per questo, sia Beppe Marotta che Piero Ausilio, hanno già deciso quelli che saranno i nomi ad essere sacrificati ed è per questo che, in prima fila, dai giocatori in prestito potrebbe essere ricavata una cifra cospicua, soprattutto per quanto concerne i giovani.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, infatti, uno dei primi nomi messi sul mercato è quello di Stefano Sensi, attualmente in prestito alla Sampdoria, che non rientra nei piani della società e dovrebbe partire in estate. Ma senza dimenticare alcuni dei giovani come sono i casi di Zinho Vanheusden, oggi al Genoa, che non ha convinto dal punto di vista fisico, o anche Andrea Pinamonti, capocannoniere dell'Empoli, o Lucien Agoumè in prestito al Brest che potrebbe essere inserito come contropartita per arrivare a qualche altro calciatore, così come lo stesso Martin Satriano, sempre in prestito al Brest.

Per quest'ultimo, in realtà, la società vuole attendere prima di prendere una decisione definitiva, dal momento che il giocatore sta dimostrando di essere molto forte tanto da essere stato nominato come giocatore del mese di febbraio della società francese. L'attaccante uruguayano, potrebbe essere girato ancora in prestito per vedere se continuerà a mantenere questo standard e se, di fatto, potrà far parte della rosa del futuro, che magari potrebbe essere prossimo.