Mercato Inter, affare (quasi) fatto: giocatore nerazzurro per 18 milioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/04/2023

Mercato Inter, i nerazzurri vicinissimi ad un giocatore per 18 milioni di euro. Nel corso della pausa per le nazionali, il grande protagonista dell’Italia è stato, senza dubbio, l’oriundo Mateo Retegui. L’attaccante, che il Tigre riscatterà dal Boca Juniors, ha messo a segno 2 gol in 2 partite, mostrando una buona confidenza con la zona gol.

Nelle scorse settimane, si è parlato di un interesse da parte di molte squadre, tra cui anche l’Inter. I nerazzurri, secondo le indiscrezioni, avrebbero anticipato la concorrenza e sarebbero arrivati per primi sul giocatore. Ma proprio in questi minuti, La Gazzetta dello Sport, ha rilanciato una notizia molto interessante sull’attuale numero 9 della Nazionale.

Infatti, ad avviso della rosea, l’Inter avrebbe trovato l’accordo con il Tigre per un cifra di 18 milioni di euro, con la possibilità di inserire nella trattativa il giovane Facundo Colidio. Non solo, ma la dirigenza interista avrebbe anche trovato l’intesa con la famiglia del ragazzo che avrebbe messo l’Inter come scelta principale per il suo futuro.

Ma da viale della Liberazione non dovranno dormire sugli allori, come accaduto la scorsa estate. Perchè la famiglia di Retegui ha avvertito chiaramente che, se entro due settimane l’accordo non verrà formalizzato, ecco che il giocatore aprirà la strada ad altre squadre. Su di lui ci sono Milan, Napoli, Atletico Madrid, Eintracht Francoforte e West Ham.