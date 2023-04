Juventus-Inter, Inzaghi può sorridere: un giocatore recuperato per lo Stadium

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/04/2023

Juventus-Inter, Simone Inzaghi recupera un altro giocatore per la sfida dello Stadium. Il momento in casa nerazzurra è, probabilmente, il più nero da quando Inzaghi siede sulla panchina interista. Con il quarto posto a rischio ed una squadra che pare aver mollato definitivamente. Ma martedì si torna nuovamente in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus.

La squadra nerazzurra, con il morale sotto i tacchi, è chiamata ad una risposta d’orgoglio, anche se l’avversario è parecchio complicato e con più qualità, ad oggi. Ma, dall’infermeria, arriva una buona notizia per Inzaghi che potrà contare su un elemento imprescindibile per la rosa. Ecco di chi si tratta.

Juventus-Inter, Simone Inzaghi può sorridere in vista della Coppa Italia: un recupero in vista di martedì

Dunque, la partita dello Stadium contro la Juventus, può essere l’occasione per i nerazzurri per cercare un riscatto. Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, Simone Inzaghi potrà avere a disposizione un elemento della rosa che è stato fermo ai box da prima della pausa delle nazionali. Si tratta di Federico Dimarco, assente contro la Fiorentina, ma a disposizione per la partita di Coppa Italia.

Dopo la non impeccabile prestazione di Gosens di ieri, chissà che il canterano nerazzurro non possa dare nuova linfa sulla fascia sinistra fin dal primo minuto. Ma bisognerà avere gli occhi aperti, perchè la Juventus ha dimostrato di essere superiore e può creare pericoli da un momento all’altro, come dimostrato in campionato sia all’andata che al ritorno.