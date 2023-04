Inter, la società prende una decisione forte sui rinnovi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/04/2023

Inter, la società nerazzurra prende una decisione forte sui rinnovi. Oramai da tempo, in casa interista, si parla della situazione inerente ai rinnovi di contratto. La situazione è particolarmente complessa, dal momento che ci sono tanti calciatori in scadenza il prossimo giugno e su cui in viale della Liberazione faranno le dovute valutazioni.

Ma proprio alla luce della sconfitta di ieri contro la Fiorentina, che ha rappresentato la terza consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite e la decima in tutta la stagione di Serie A, la società ha deciso di prendere una decisione forte nei confronti di questi giocatori in scadenza o in trattativa per i rinnovi.

Inter, la società prende una decisione forte nei confronti dei calciatori con il rinnovo di contratto pendente

Il momento dell’Inter non è nero. Di più. La squadra nerazzurra non riesce ad uscire da una crisi che sembra senza fine e con calciatori che sembrano avere una svogliatezza dettata dall’essere già altrove con la testa. In viale della Liberazione, pertanto, stanno cercando di porre un rimedio a tutto ciò, prendendo una decisione forte.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, infatti, la società nerazzurra avrebbe deciso di mettere in stand-by tutti i rinnovi di contratto pendenti. Come ha affermato Marotta ieri, infatti, “abbiamo chiesto ai giocatori di concentrarsi su questo finale di campionato senza pensare ai rinnovi che purtroppo ne condizionano spesso l’attività”. Dunque, nessuna distrazione. Adesso è il momento di pensare solo al campo e di arrivare, in qualsiasi modo possibile, a quel quarto posto che da obiettivo minimo si è trasformato in obiettivo vitale.