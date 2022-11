Mercato, il rinnovo di Skriniar non si sblocca. Si apre uno scenario imprevedibile (SM)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/11/2022

Mercato, fase di stallo per quello che riguarda il più importante tra i rinnovi in casa nerazzurra.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, non ci sarebbero conferme su un imminente rinnovo. Situazione che appare in contrasto con l’ottimismo fatto perpetrare dalla società prima dello stop del campionato. Lo stesso Amministratore Delegato Beppe Marotta si era sbilanciato nel vedere una soluzione alla querelle sul rinnovo con lo slovacco prossima alla conclusione. Conclusione che non solo non c’è stata, ma non c’è neanche una data al momento.

Mercato, gli agenti di Skriniar continuano a rinviare l’incontro. Aleggia lo spettro di un ritorno del PSG.

Per quello che riporta la redazione sportiva del biscione in realtà non ci sarebbero ancora stati incontri risolutivi. Nel tg pomeridiano del broadcast, è stato il giornalista Claudio Raimondi, esperto di mercato, a rivelare che l’entourage del giocatore sta continuando a rinviare gli incontri con la società.

Seppur non si tratta di una rottura della trattativa si stanno aprendo pensieri non positivi sul fatto che alla fine questo rinnovo arrivi. Il giocatore, come è noto, andrà in scadenza il prossimo giugno e da gennaio è tecnicamente libero di poter concludere accordi con chi vuole. Al momento lo stesso Raimondi smentisce che ci siano stati contatti con il PSG. I francesi in estate avevano attuato un vero e proprio pressing sul difensore nerazzurro, al quale avevano proposto un contratto faraonico. L’Inter ha mantenuto il punto rifiutando un’offerta da circa 65 milioni di euro e ora deve evitare la beffa di veder il suo neo capitano liberarsi a zero.