Qatar 2022, Lautaro cade con l’Argentina. Eriksen sbatte contro la Tunisia

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/11/2022

Qatar 2022 sforna la sua prima sorpresa. L’Argentina di Lautaro Martinez e Leo Messi cade contro la sorprendente Arabia Saudita. La partita di stamattina alle 11 sembrava una di quelle dal risultato già scritto con l’Argentina, una delle favorite, che avrebbe dovuto far un sol boccone della nazionale mediorientale. Tutt’altro. L’ albiceleste dopo il vantaggio su rigore di Messi si è vista annullare ben 3 reti per offside, due delle quali messe a segno dall’interista Lautaro Martinez. Nella ripresa gli arabi si sono scatenati mettendo a segno un uno due con Al-Shehri e Al Dwsari che ha mandato letteralmente KO gli uomini di Scaloni. Qatar 2022, brutta sconfitta per l’Argentina di Lautaro. Anche Eriksen non va oltre il pareggio con la sua Danimarca.

Lo stesso Toro a fine partita ha commentato in tv: “Abbiamo perso la partita a causa dei nostri errori, più che altro nel secondo tempo. Nel primo avremmo dovuto segnare più di un gol, ma questo è il Mondiale”. Per Lautaro e compagni la strada ora è tutta in salita e lui tesso definisce i match contro Messico e Polonia, come due finali. In conclusione sottolinea: “La sconfitta fa molto male. Volevamo iniziare questo Mondiale vincendo, era una grande speranza, ma ormai questa partita è finita”.

Oggi ha debuttato anche la Danimarca dell ex stella nerazzurra Christian Eriksen. Gli europei hanno affrontato un’ottima Tunisia che a sorpresa li ha bloccati sullo 0 a 0. Nel girone D stasera si affronteranno i Campioni in carica della Francia contro gli outsider dell’Australia.

Rimanendo in casa nerazzurra c’è da registrare la vittoria dell’Olanda di Dumfries e De Vrij, che però non ha giocato, nel Girone A. La partita contro il Senegal è finita 2-0 per gli uomini di Van Gaal con reti de Gakpo e Klaassen. Pari tra USA e Galles nel match di ieri sera del Gruppo B con gol di Weah per gli americani e di Bale per i britannici.