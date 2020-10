Lautaro-Inter, il rinnovo al momento non è una priorità (Ts)

Lautaro Martinez è rimasto all'Inter, nonostante la corte serrata del Barcellona, che però non ha portato i suoi frutti. L'attaccante nerazzurro è partito verso l'Argentina, dove nella notte tra giovedì e venerdì, sarà in campo con l'Albiceleste per la sfida di qualificazioni mondiali contro l'Ecuador. La preoccupazione dell'Inter, per lui come per tutti i nazionali, è quella che i propri giocatori tornino a casa sani.

Nelle prossime settimane si dovrebbe entrare nel vivo per il rinnovo del contratto del Toro, con conseguente adeguamento dell'ingaggio, come concordato dalla dirigenza nerazzurra nell'incontro avuto con gli agenti di Lautaro qualche settimana fa. Marotta però non vorrebbe discutere ora per non dare distrazioni in questo momento importante della stagione e soprattutto perchè il contratto di Martinez è lungo, scadendo nel 2023.

Ovvio che prima o poi il discorso dovrà essere affrontato, ma l'Inter preferirebbe farlo dopo Natale, dopo aver concluso la prima parte di stagione. Il contratto di Lautaro è già salito fino a 3 milioni, ma i suoi agenti vorrebbero fosse portato a 7, a livello di Lukaku, Eriksen e Sensi. L'intenzione dell'Inter è quella di spingersi fino a 5 più bonus.

La clausola di 111 milioni, valida tutti gli anni fino al 7 luglio, non preoccupa la dirigenza dell'Inter. Questo perchè, nel caso qualcuno la pagasse, darebbe vita a una forte plusvalenza per le casse della società, e poi perchè se un top player vuole andarsene, non c'è nessuna clausola può ostacolarne la partenza.