Inter scatenata sul mercato: Icardi, Lautaro, Werner e Cavani coinvolti

L'Inter è letteralmente scatenata soprattutto per quello che riguarda le trattative per il reparto offensivo. Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il fatto che l'affare Mertens a parametro zero sia saltato ha fatto si che Marotta si concentrasse con maggiore attenzione sugli altri nomi.

Ora si attende di capire l'esito di due incastri di mercato. Il primo riguarda Icardi, che resterà a Parigi, anche se Leonardo vorrebbe uno sconto. Una volta che l'accordo verrà raggiunto si libererà Cavani, che comunque ha fatto sapere di non voler restare a Parigi. L'Inter darà quindi battaglia all'Atletico Madrid per l'uruguaiano.

Poi, in caso di partenza di Lautaro partirà l'assalto a Werner. L'Inter cederà l'attaccante solo per una cifra molto alta. O 111 milioni o cash più Firpo (che costa meno di Semedo e garantirebbe quindi una parte monetaria più elevata). L'intento è quello di incassare molto proprio per poter andare su Werner, che aveva un principio di accordo con il Liverpool ma che ora sta valutando anche l'Inter con molta serietà.