Inter, non solo Dybala. La voce: occhi su un altro bianconero

Inter, ancora giocatori della Juventus vengono accostati ai nerazzurri per il mercato estivo.

L'Amministratore Delegato bianconero, Maurizio Arrivabene, nelle scorse settimane ha annunciato di aver sospeso tutti i discorsi relativi ai rinnovi contrattuali, mettendo in discussione i giocatori cardine della rosa bianconera. Oltre Dybala, in scadenza di contratto c'è anche Cuadrado, forse il miglior calciatore bianconero di questa stagione. L'A.D nerazzurrro Beppe Marotta avrebbe fatto qualche sondaggio su Dybala e il colombiano, ma non solo. L'ultimo nome nella testa dei dirigenti nerazzurri, secondo Sportmediaset, sarebbe quello di Federico Bernardeschi.

L'esterno toscano, classe 1994, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e come Dybala e Cuadrado ancora non ha discusso il rinnovo di contratto. L'Inter ha ottimi rapporti con il suo agente, Federico Pastorello. Un'operazione che rientrerebbe nelle logiche di sostituzione di Ivan Perisic, con l'esterno carrarese che sarebbe visto come un papabile rimpiazzo.

Una pista del tutto nuova, e sorprendente, quella proposta dalla fonte. Bernardeschi, dopo aver vinto l'Europeo da protagonista con la nazionale di Roberto Mancini, con Massimiliano Allegri sembra aver ritrovato quella fiducia che aveva perso negli ultimi anni in bianconero, ma soprattutto la forma fisica e mentale che lo avevano contraddistinto quando giocava nella Fiorentina.

Sempre secondo Sportmediaset, c'è da superare anche la concorrenza del Milan e di Paolo Maldini. Nel modulo di Stefano Pioli, Bernardeschi giocherebbe ala sinistra nel 4-2-3-1, mentre nel sistema di gioco di Simone Inzaghi dovrebbe adattarsi ad un'altra tipologia di gioco che non prevede ali d'attacco. Per l'ex viola sarà davvero un'estate all'insegna del Derby di Milano? Le prossime settimane diranno se si sarà trattata di voce destinata a rimanere tale, o qualcosa di più.