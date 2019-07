Inter, De Laurentiis vuole Icardi. Ma prima...

Che Mauro Icardi sia un obiettivo del Napoli non è più un mistero. E a rilanciare il rumor ci pensa il quotidiano napoletano "Il Mattino", secondo cui in cima alla lista dei desideri, per quanto riguarda l'attacco, del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ci sarebbe proprio il bomber argentino.

Tuttavia, lo stesso massimo dirigente vorrebbe prima garanzie da Icardi, il quale si è sempre detto disponibile ad abbracciare la Juventus in caso di addio (ormai sempre più probabile) all'Inter.