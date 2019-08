Inter alla ricerca del gran colpo last minute: caccia a Milinkovic

Le ultime ore del mercato potrebbero rivelarsi frenetiche per lo staff nerazzurro. In questi minuti le linee sono caldissime con Madrid, sponda Atletico. I Colchoneros si sono fatti avanti in maniera decisa per Mauro Icardi, ora che anche da parte dell'ex capitano nerazzurro sembrano essere cadute le resistenze ad un trasferimento.

Ma non è tutto. Il quotidiano romano Il Tempo informa che il club nerazzurro, avrebbe avanzato un’offerta per Sergej Milinkovic-Savic: “ Le proposte last minute dell’Inter sono già state rispedite al mittente. La più allettante, si fa per dire, comprendeva il cartellino di Gagliardini e di due Under 19, oltre al pagamento cash di 65 milioni. Veramente troppo poco per il valore di mercato del calciatore. Nonostante tutti lo dessero per partente, il Sergente pronto per restare un altro anno”.

Un'altra voce al riguardo arriva da Tancredi Palmeri. Il giornalista ha rivolto la domanda direttamente a Igli Tare, DS laziale: “Ma se l’Inter vende Icardi e si presenta con una offerta di 74 milioni di € per Milinkovic-Savic, è troppo tardi?”. Il dirigente biancocelete ha replicato: “Penso di sì”.

Tutto lascia supporre che nel momento in cui Icardi dovesse dare il proprio ok all'Atletico, l'Inter si fionderebbe immediatamente sul serbo per regalare a Conte l'ultimo gioiello del mercato estivo. Due giorni possono essere sufficienti se c'è la volontà di tutte le parti.