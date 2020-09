Futuro Brozovic, è lui il possibile sacrificato per finanziare il mercato

Con Arturo Vidal atteso a Milano da un momento all'altro, l'Inter medita la cessione di una delle pedine più utilizzate negli ultimi anni. Si tratta di Marcelo Brozovic, polmone della mediana che potrebbe partire per portare nelle casse interiste denaro fresco.

La dirigenza di Via della Liberazione non ha ancora ultimato la rosa che necessita almeno di un altro centrocampista, un esterno sinistro da affiancare ad Ashley Young e un vice-Romelu Lukaku.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l'Inter attende offerte per Brozovic in modo tale da poter finanziare gli ultimi colpi di mercato. Per il croato si erano mossi alcuni club di Premier League che però fino ad oggi non hanno mai avanzato proposte ufficiali.