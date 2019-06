Dybala-Inter, le parole di Sarri chiudono le porte ai meneghini? Le ultime

Mercato interista sempre più infuocato. Dalla conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Juventus, si apprendono degli indizi che non faranno di certo piacere all'Inter.

«Bisogna partire dai giocatori talentuosi, che sono quelli che fanno la differenza: ad esempio Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Douglas Costa e gli altri giocatori di talento, e costruirgli intorno».

Questo è quanto riferito dal nuovo allenatore della Juventus. Insomma, le parole di stima sulla Joya, lasciano presagire che difficilmente Sarri deciderà di privarsi del suo nuovo Diez.