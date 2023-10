Dumfries-Inter, il rinnovo non esclude la cessione: ecco prezzo e pretendenti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/10/2023

Dumfries-Inter, l’eventuale rinnovo non preclude una cessione. In casa nerazzurra, si sta lavorando tantissimo per preparare al meglio la partita contro il Torino di sabato. Una partita complessa, per il valore dell’avversario, ma anche decisiva, visto il brutto pareggio ottenuto la scorsa giornata contro il Bologna. Intanto, non si lavora solo sul campo, ma anche da dietro la scrivania.

Infatti, in viale della Liberazione, si sta pensando a rinnovare alcuni contratti per alcuni membri della rosa di Inzaghi. Tra questi, Denzel Dumfries. L’esterno olandese sembra essere ritornato ai propri livelli e la società vuole premiarlo con un aumento a 4 milioni di euro annui e un contratto fino al 2028.

Ma l’eventuale rinnovo di contratto, non sarebbe certezza di permanenza. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, tante squadre, in passato, si sono interessate a lui, tra cui il Bayern Monaco e le big di Premier League. Il rinnovo, sarebbe utile all’Inter per fissare il prezzo tra i 40 e i 45 milioni di euro. Con un’offerta del genere, da viale della Liberazione, non si opporrebbero ad una partenza che, poi, andrebbe a finanziare eventuali altri arrivi in rosa.

Una trattativa che è appena iniziata, ma che non garantisce la permanenza a Milano del giocatore. Dumfries potrebbe lasciare ugualmente l’Inter.