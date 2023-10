Inter, nuovo fondo interessato ai nerazzurri: i pretendenti sono americani

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/10/2023

Inter, un nuovo fondo interessato all’acquisto dei nerazzurri. In casa Inter, oramai da tempo, tiene banco la questione inerente alla cessione della società. Infatti, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha deciso di cedere le proprie quote e si è affidato a degli advisor, come Raine Group e Goldman Sachs, per cercare dei nuovi acquirenti e dei possibili interessati.

Intanto, è notizia di oggi quella dell’interesse di un fondo americano per i nerazzurri. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, il fondo statunitense Salt Lake, vorrebbe prelevare le quote di Zhang. Tale fondo, è già molto conosciuto nel mondo del calcio, dal momento che possiede circa il 14,5 per cento delle quote del City Group, proprietario, tra le altre, del Manchester City.

Oltre a Salt Lake, ci sarebbero anche fondi arabi interessati, mentre per quanto riguarda Investcorp, dopo un’occhiata ai conti, non è stato affondato il colpo definitivo. Permane anche l’interesse di Zilliacus, che lo fa notare con le sue dichiarazioni.

Insomma, sembra che finalmente si sia entrati nella fase decisiva. L’Inter potrebbe passare presto dalla mano di Zhang a quella di un’altra proprietà. I prossimi mesi dovrebbero essere quelli decisivi. Ma intanto la squadra si concentra sul campo. C’è la complicatissima trasferta di Torino contro i granata da vincere, dopo il brutto pareggio dell’ultimo turno contro il Bologna.