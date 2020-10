Brozovic Inter, il divorzio è stato molto vicino. I retroscena

Marcelo Brozovic e l'Inter sono andati molto vicini ad interrompere il loro matrimonio. Non sono state trattative ai livelli del gennaio 2018 quando il croato aveva già un piede e mezzo sull'aereo per Siviglia, non siamo arrivati a strette di mano ma si può parlare di chiacchierate approfondite. Tutto questo nonostante la volontà del numero 77 nerazzurro è sempre stata quella di rimanere all'Inter, cosa che Brozovic ha dichiarato anche in pubblico.

In Spagna si è vociferato molto di una trattativa che vedeva coinvolto anche il centrocampista ghanese dell'Atletico Madrid Thomas Partey, poi passato nelle ultime ore di mercato all'Arsenal. La trattativa, però, non è mai decollata perchè i Colchoneros hanno sempre avuto come prima scelta Lucas Torreira, poi acquistato. La squadra del presidente Cerezo, poi, per il suo centrocampista voleva solamente il pagamento della clausola di 50 milioni, poi saldata dai Gunners.

Successivamente c'è stato l'interesse del Psg che ha proposto uno scambio con Leandro Paredes, ma l'Inter non ha visto un vero salto di qualità in questo scambio, con i club che avevano anche una valutazione molto distante del cartellino dei due giocatori. Brozovic è molto contento di rimanere in nerazzurro e l'Inter non ha voluto svendere il croato. Ora farà di tutto per riprendersi il posto da titolare che è stato suo per due anni e mezzo.