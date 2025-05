“Yamal titolare in Italia”: annuncio dopo Inter-Barcellona | Cosa è successo

Lamine Yamal in campo con la maglia del Barcellona - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Yamal e un posto da titolare in Italia, il dibattito che diventa sempre più acceso e che è emerso dopo la semifinale contro l’Inter

L’Inter è riuscita a staccare il pass per la finale di Champions League al termine di una doppia sfida ricca di colpi di scena contro un Barcellona mai domo e trascinato da un 17enne che ha fatto impazzire la retroguardia nerazzurra, la migliore della competizione prima di incontrare sul proprio cammino i blaugrana.

Il club spagnolo non è riuscito a passare il turno nonostante le sei reti messe a segno tra andata e ritorno e paga una linea difensiva che ha mostrato enormi lacune, con i nerazzurri che sono stati capaci di approfittare delle sbavature degli avversari.

Flick non ha difeso il vantaggio arrivato a cinque minuti dal termine, dopo che il Barcellona aveva rimontato i padroni di casa, e a pochi secondi dal fischio finale, a riportare il match in equilibrio è stato un centrale classe 1988 come Francesco Acerbi.

Il roccioso difensore ex Lazio ha cercato in ogni modo di contenere la classe di Lamine Yamal che ha fatto capire ancora una volta che ci troviamo di fronte a un predestinato, degno erede di Leo Messi che ha vinto tutto proprio in Catalogna.

Yamal ha incantato tutti nel doppio scontro con l’Inter

Beppe Bergomi e Julio Velasco sono stati protagonisti di un dibattito che è scaturito dalle dichiarazioni del tecnico: “Yamal non giocherebbe in Italia, come anche Pedri che ha 18 anni, da noi c’è sfiducia e sospetto nei giovani, non sono mai pronti, oltre che una certa esterofilia“.

Parole che sanno di sentenza: “Credo che vada cambiata questa mentalità, dare più fiducia ai giovani, anche in Serie A e in Nazionale, per abbassare costi e aumentare l’entusiasmo“.

Yamal e un posto da titolare in Italia, il talento in grado di imporsi ovunque

Non è della stesso opinione il telecronista ed ex giocatore interista che ritiene che un fuoriclasse come Yamal sarebbe stato lanciato anche nel nostro Paese, a prescindere dalla sua giovanissima età.

L’investimento nei confronti dei settori giovanili è aumentato negli ultimi anni in Italia, come testimonia la nascita delle Under 23 di Juventus, Milan e Atalanta che stanno aiutando molti talenti ad accelerare il proprio processo di crescita.